Brit Awards 2018: Pixie zeigt „a Lott“

Die Sängerin Dua Lipa ("New Rules") und der Rapper Stormzy ("Big For Your Boots") sind die Gewinner bei den Brit Awards in diesem Jahr. Die in fünf Kategorien nominierte Lipa räumte am Mittwochabend in London zwei Preise ab - als beste britische Künstlerin und als Breakthrough Art ist. Stormzy wurde als bester britischer Künstler ausgezeichnet und erhielt den besonders begehrten Preis für das beste britische Album ("Gang Signs & Prayer"). Die heißesten Einblicke gewährte aber eindeutig eine Sängerin, die kurzfristig in "Pixie zeigt a Lott" unbenannt wurde.