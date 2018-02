Von Petrikovics „belogen und in die Irre geführt“

Manager will nur "Bote" gewesen sein

Bereits am Vortag hatte Thornton versucht, seine eigene Rolle bei der Bezahlung der Millionenprovision an Hochegger kleinzureden: "Ich war schlicht ein Bote", sagte er. Er habe immer nur im Auftrag seines ebenfalls angeklagten Chefs Petrikovics gehandelt. Thornton hatte die Provision ausgezahlt, die laut Anklage schlussendlich an die ebenfalls Angeklagten Grasser, Meischberger und Plech weitergeleitet wurde.