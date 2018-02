Rodler krachte gegen Skidoo - schwer verletzt

Ein böses Ende nahm am Mittwoch Abend für einen 17-jährigen Tiroler eine Rodelpartie im Skigebiet Hochalmlifte Christlum in Achenkirch, Bezirk Schwaz. Der junge Mann war von der Rodelbahn auf die Skipiste geweschelt und gegen ein bergwärts fahrendes Skiddo gekracht. Er erlitt schwere Verletzungen am Unterschenkel.