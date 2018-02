Fix! Russlands Curler verlieren Mixed-Bronze

Womöglich ist auch ein Gespräch zwischen IOC-Präsident Thomas Bach und Igor Lewitin, dem Vizepräsidenten des russischen NOK und Vertrauten von Russlands Präsident Wladimir Putin, in diesem Zusammenhang wichtig. IOC-Sprecher Mark Adams spielte jedoch die Bedeutung der Begegnung am Donnerstag in Pyeongchang herunter: "Das war nur ein vierminütiges Gespräch." Bach habe Lewitin zum Geburtstag gratuliert und sich ansonsten mit ihm so ausgetauscht, wie er es mit Vertretern anderer Nationen tue. Der Kontakt passt aber ins Bild der Annäherung zwischen dem IOC und Russland.