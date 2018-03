Nacktszenen? Nicht mit diesen Hollywood-Damen!

Ähnlich gestrickt ist da auch Beauty Jessica Alba. Die Dreifachmama lässt vertraglich stets konkret regeln, dass sie in ihren Filmen nicht zu viel Haut zeigen wird. Nacktszenen kommen für die 36-Jährige nämlich keinesfalls infrage, wie sie einmal in einem Interview verriet. "Ich möchte nicht, dass meine Großeltern meine Brüste auf der Leinwand sehen." Außerdem sei sie der Meinung: "Wenn man sich die Filme auschaut, die ich gemacht habe: Nackt zu sein hätte die Streifen in keinem Fall wertvoller gemacht." Sexy Rollen wie jene in "Sin City" oder "Into the Blue" seien für sie okay, aber: "Meine Brüste bleiben eingepackt."