Neuerlicher Anlauf für 5. Klagenfurter Hundezone

150.000 Euro Hundesteuer

Es müsse möglich sein, Freilaufzonen vernünftig auszustatten, schließlich würde die Stadt bei 3815 gemeldeten Vierbeinern mehr als 150.000 Euro pro Jahr an Hundesteuer einnehmen. Das Geld solle auch den Hunden zu Gute kommen. Im Stadtsenat hat Vizebürgermeister Christian Scheider nun eine einheitliche Ausstattung der vier bestehenden Zonen in Feschnig, Welzenegg, Festung und Fischl eingefordert. Überdies soll ein neuer Anlauf für eine fünfte Fläche in Waidmannsdorf unternommen werden – was bisher wegen Anrainerprotesten gescheitert ist.