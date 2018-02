Sensationell: Österreich führt nach dem Springen!

Klapfer erwartet zumindest einen Vierkampf. "Das ist sicher. Dass die Norweger jetzt hinter die Japaner gerutscht sind, war nicht optimal. So wird es sich wahrscheinlich zusammenschieben, aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Vorsprung zum Rauslaufen. Müssen nicht in der ersten Runde das ganze Pulver verschießen." Der Steirer freut sich über die Steigerung des Teams bei Olympia: "Wir haben uns wie in Sotschi besser verkauft, als es im Vorfeld ausgeschaut hat."