Slalom der Sensationen: Michael Matt holt Bronze!

Ein Slalom der Sensationen: In einem packenden Olympia-Rennen fuhr Michael Matt noch vom 12. auf den dritten Rang und holte Bronze für Österreich! Er profitierte dabei vom Ausfall des Norwegers Henrik Kristoffersen, der nach dem ersten Durchgang in Führung lag und im Finale scheiterte. Gold sicherte sich der Schwede Andre Myhrer, Zweiter wurde sensationell der Schweizer Ramon Zenhäusern. Österreichs großer Favorit, Marcel Hirscher, war ja schon in Lauf eins ausgefallen.