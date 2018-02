Gold-Anna, Bronze-Michi und der Hirscher-Schock!

Im krone.at-Olympiastudio (Video oben) erfahren Sie, was in der Nacht in Pyeongchang alles passiert ist - und, was Sie heute noch bei den Olympischen Spielen erwartet! Diesmal im Fokus natürlich die Gold-Medaille von Anna Gasser und die Bronze-Medaille von Michael Matt und das Slalom-Drama um Marcel Hirscher.