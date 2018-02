Gohl Achter in der Halfpipe - Gold & Silber an USA

Andreas Gohl hat am Donnerstag in Bokwang im olympischen Finale der Ski-Freestyle-Halfpipe den guten achten Rang belegt. Der 25-jährige Tiroler, der knapp den Sprung ins Finale der Top 12 geschafft hatte, zeigte im dritten Heat mit 68,80 Punkten seinen besten Versuch. Gold und Silber ging vor 8.000 begeisterten Fans an die USA: David Wise siegte mit 97,20 Zählern vor Alex Ferreira (96,40).