Cilic steht vor dem Aus - Thiem zufrieden

Regen hat am Mittwoch verhindert, dass das volle Programm beim Tennis-ATP-Turnier in Rio de Janeiro durchgebracht werden konnte. Der topgesetzte Marin Cilic lag gegen den Franzosen Gael Monfils 3:6,6:6(7:7) zurück, ehe die Partie abgebrochen und auf Donnerstag vertagt wurde. Ein Out des Kroaten wäre auch für Dominic Thiem positiv, ist Cilic doch der härteste Gegner im Kampf um den Turniersieg.