Kombi LIVE: Können unsere Damen überraschen?

Die Schweizerin Michelle Gisin eröffnet am Donnerstag bei Olympia die Kombi-Abfahrt der Damen in Jeongseon. Weltmeisterin Wendy Holdener hat die 3, Lindsey Vonn 13 und Mikaela Shiffrin 19. Die zwei ÖSV-Damen fahren mit den Nummern 12 (Ricarda Haaser) und 15 (Ramona Siebenhofer). Stephanie Venier erlitt bei ihrem Sturz in der Abfahrt einen Gelenkserguss im linken Knie erlitten und kann in der Kombi nicht antreten. Die Abfahrt beginnt um 3.30 Uhr, der Slalom um 7 Uhr.