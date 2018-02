Eukalyptus gegen Influenza?

Weder Räucherstäbchen noch Parfümierung, sondern potente Wirkstoffe aus der Natur: Medizinische Aromatherapie ist mittlerweile als ergänzende Behandlung bei zahlreichen Erkrankungen etabliert. „Dafür liegen seit den 1990er-Jahren gute wissenschaftliche Studien vor“, bestätigt Lungenfacharzt und Ganzheitsmediziner Dr. Wolfgang Steflitsch, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für wissenschaftliche Aromatherapie und Aromapflege aus Wien. „Die Moleküle aus ätherischen Ölen steigen in die Luft auf und gelangen, weil sie sehr klein sind, bis in die Körperzellen.“ Die Anwendungsmöglichkeiten sind breit gestreut — als Einreibung, Massage, Wickel, Inhalation (Duftlampe, Verdampfer), Gurgellösung, Kapsel. Es hat sich herausgestellt, dass gezielte Raumbeduftung mit hochwertigen Produkten (naturreine Öle aus seriösen Quellen, z. B. Apotheke, Reformhaus heranziehen, Flaschenetiketten und Herkunftsangaben genau lesen) die Zahl etwa von Erkältungs- und Influenzaviren, Pilzen und Bakterien in Innenräumen aufgrund antiseptischer, desinfizierender Eigenschaften senken und die Belastung schon in der Luft verringern. Zudem schützen und stärken sie die Immunabwehr in der Schleimhaut von Nase und Rachen.