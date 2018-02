Die verkorksten Olympischen Spiele der Lara Gut

Vor dem zweiten Sprung in der Olympia-Abfahrt erlitt Gut am Mittwoch einen Schlag in das linke Kniegelenk, sie schied daraufhin aus. Die Tessinerin konnte aber noch problemlos ins Ziel fahren. Es sei keine wichtige Struktur verletzt, eine kurze Regenerationsperiode sei aber nötig, um den weiteren Verlauf der Saison nicht zu gefährden. Die Kombi-Absage war die Folge.