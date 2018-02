„Ich kann mich wieder auf meine Ohren verlassen“

Vor ungefähr acht Jahren schimpfte meine Tochter permanent mit mir, dass der Fernseher so laut eingestellt war und ich sie immer so anschreie“, erinnert sich Martin Breuss. „Mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich dachte, ich würde gut hören. Aber gerade in Gesprächen merkte ich, dass ich schlecht verstehe. Vor allem in größeren Gruppen war das ganz schwierig, da musste ich teilweise schon Lippen lesen, weil es nicht anders gegangen wäre. Und natürlich stellte das in der Arbeit ein Problem dar, da wir uns hier immer genau abstimmen.“ Wer hier nicht mit allen Sinnen dabei ist, gelangt mitunter in gefährliche Situation. Also muss der 58-Jährige sich jeden Tag auf seine Ohren verlassen können. Er arbeitet nämlich als Hausmeister bei einer großen Salzburger Elektrofirma mit 500 Mitarbeitern. Auch die Wartung des Gebäudes und der Maschinen fällt in den Tätigkeitsbereich des aktiven Mannes. „Wir fahren außerdem viel mit Radladern herum. Da kommt es auf gutes Feingehör an.“