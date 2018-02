Ex-Austrianer Rotpuller vor Wechsel nach Spanien

Am vergangenen Wochenende gab’s für seinen Ex-Klub Austria Wien mit dem 1:2 in Mattersburg (oben im Video) den nächsten Rückschlag. Für Lukas Rotpuller könnte es hingegen nun wieder bergauf gehen. Der ehemalige violette Innenverteidiger soll vor einem Wechsel in die zweite spanische Liga stehen.