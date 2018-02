Busunglück verhindert: Franzose (65) geehrt!

Der Bus eines Zillertaler Reiseunternehmens war von der Hirschbichlalm in Richtung Melchboden unterwegs, als der 76-jährige Fahrer plötzlich bewusstlos in den Mittelgang stürzte. Das Fahrzeug fuhr daraufhin ungelenkt weiter und streifte den bergseitigen Hang. Gilbert Sand erkannte die Lage und reagierte sofort: Er übernahm das Steuer und leitete gerade noch rechtzeitig eine Vollbremsung ein, bevor der Bus samt den Passagieren rund 100 Meter ins Tal abstürzen konnte. Ein als Leitschiene dienender Baumstamm bohrte sich in den vorderen Teil des Busses, was das Fahrzeug zusätzlich bremste.