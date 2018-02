Kampf um den Lebensraum

Derweil gäbe es Möglichkeiten – auch bei der Landwirtschaft: „Bio ist schon besser als konventionell, extensive Landwirtschaft ist am besten“, schildert Werner ein Szenario: „Eine verhältnismäßige, so genannte Kreislauf-Landwirtschaft, würde effizienter und nachhaltiger sein und letztlich sogar Arbeitsaufwand verringern. Man müsste sich nur damit beschäftigen“, so der Appell. Das gilt auch für die moderne Raumordnung: „Wenn man Verbindungen zwischen den Lebensräumen fördert, könnte man vielen Arten helfen“, bekräftigt Biologin Susanne Popp-Kohlweiss.