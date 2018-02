Auch Fitnessstudio verlässt kränkelndes City Point

In einem Brief informierte das John Harris Fitnesscenter, das seit über zehn Jahren im City Point einquartiert ist, dieser Tage seine über 800 Kunden über die Schließung mit 1. März. Aus unterschiedlichen Gründen wäre man gezwungen, den Betrieb dort einzustellen. „Die Mängel an der Bausubstanz und der Auszug von Ankermietern wie McDonalds machen einen qualitativ hochwertigen Betrieb unmöglich“, bestätigt Christian Zöbl vom John-Harris-Marketing.