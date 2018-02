Nach langem Warten wird endlich Kinder-Reha gebaut

Gebaut und betrieben wird das Reha-Zentrum von der SeneCura-Gruppe, die in Tirol sechs Pflegeheime hat. „22 der 37 Plätze sind für mobilisierende Rehabilitation reserviert. 15 Plätze für Kinder mit psychischen Erkrankungen“, zählt SeneCura-Geschäftsführer Anton Kellner auf. 7 Millionen Euro werden am Standort nahe der Autobahnauffahrt Wiesing verbaut. Die SeneCura hat sich bei der Vergabe gegen die Tirol Kliniken durchgesetzt, die ein Projekt in Hall eingereicht haben. Im Sommer soll der Spatenstich für das Zentrum erfolgen. Spätestens im Herbst 2019 will man fertig sein. 39 Arbeitsplätze entstehen in Wiesing. Das freut den Bürgermeister Alois Aschberger.