Auf Hirschers Spuren

Wenn Ernst Sieberer von der Firma „Martini“ heute auf der ÖSFA noch etwas müde aus der Wäsche blickt, dann hat er einen triftigen Grund. „Unsere Firma hat ihren Sitz in Marcel Hirschers Heimatgemeinde Annaberg, und da wird mit unserem Skiheld selbstverständlich auch zur unchristlichsten Zeit bei den Rennen in Pyeongchang mitgezittert!“ Das Familienunternehmen von Martin und Lisa Moser-Hornegger ist zwar nicht auf Skisport spezialisiert, dafür bietet es aber nahezu für alle anderen Disziplinen vom Langlaufen bis zum Ski touring Bekleidung aus Primaloft. Die Jacken aus Kunstdaune sind zum einen federleicht, wärmen andererseits aber wie ein kuscheliges Bärenfell. Aber keine Sorge, gerät man ins Schwitzen, finden die bunten Jackets sogar in einen kleinen Nierenbeutel Platz.