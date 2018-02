BMW Steyr: Flexibilität bleibt das Zauberwort

Mit exakt 1,327.154 Motoren wurden im BMW-Werk in Steyr im Vorjahr so wie viele noch nie produziert. „An Spitzentagen waren es 6100“, schwärmt Christoph Schröder, der seit November am Standort die Fäden zieht. Die Ungewissheit, welche Antriebsform die bestimmende der Zukunft ist, treibt Steyr an.