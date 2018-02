Peugeot entlässt Partner - und startet den Rifter

Traditionell liegt der Fokus bei Hochdachkombis mehr auf Nutzwert und Variabilität als auf Styling. Peugeot bietet daher zwei Längenvarianten mit 4,40 und 4,75 Meter an, die auf Wunsch beide mit einer dritten Sitzreihe, Einzelsitzen in Reihe zwei und einem umklappbaren Beifahrersitz ausgerüstet werden können. Der Einstieg in den Fond erfolgt über seitliche Schiebetüren, der Kofferraum befindet sich hinter einer ober angeschlagenen Klappe. Als Besonderheit gibt es eine separat zu öffnende Heckscheibe, die das schnelle Verstauen von Kleinkram erleichtert. Das Kofferraumvolumen reicht von 775 Liter unter der Kofferraumabdeckung im fünfsitzigen Kurzmodell bis zu 4000 Liter in der Langversion mit umgeklappten Sitzen, dachhoch beladen.