Steirer markieren Frankreichs Fußball-Tempel

Am 22. Juni 2016 platzte ein österreichischer Fußball-Traum im Stade de France: Das Nationalteam schied bei der EM gegen Island aus. Nicht einmal zwei Jahre später geht für den Gamlitzer Christopher Tischler an derselben Stelle ein Traum in Erfüllung: Die Linien werden seit kurzem mit der Farbe seines Unternehmens „Fairy Ground“ gezogen.