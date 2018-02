Bei Forstarbeiten von Baum tödlich verletzt

Drei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Hermagor waren Mittwoch mit Schlägerungsarbeiten im Bereich der Passriacher Landesstraße beschäftigt. Während einer der Arbeiter gerade eine 20 Meter hohe Erle umsägte, bewegten sich seine beiden Kollegen (57, 36) in den Gefahrenbereich. "Ein Frächter versuchte sie noch zu warnen, als sich der Baum in ihre Richtung neigte, doch es war bereits zu spät", so ein Polizist: "Der 57-jährige wurde so schwer getroffen, dass er noch am Unfallort verstarb. Sein Kollege erlitt schwere Verletzungen."