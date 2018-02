Steyrerin rettete sich aus Wrack im Neusiedler See

Es war schon dunkel, und der dichte Schneefall behinderte die Sicht – daher verlor der Wiener offenbar die Orientierung auf der Straße und fuhr schnurstracks in den See. Er und seine 37-jährige Begleiterin aus Steyr konnten sich aus dem versinkenden Wagen in letzter Sekunde retten und warteten in der Kälte am Straßenrand auf Hilfe.