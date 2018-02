Psychose als Auslöser für Muttermord

Auslieferungsverfahren

Der Verdächtige wird derzeit in der forensischen Abteilung eines bayrischen Bezirkskrankenhauses betreut. Über den Auslieferungsantrag aus Österreich gibt es noch keine Entscheidung. „Eine Auslieferung in einem vereinfachten Verfahren war bisher nicht möglich, der Beschuldigte müsste dazu sein Einverständnis geben – was er bisher nicht getan hat“, sagt Walter Feiler, Oberstaatsanwalt in Passau. Tut Sch. das weiterhin nicht, ist der Umweg über die Generalstaatsanwaltschaft und das Oberlandesgericht München erforderlich – und das kann mehrere Wochen dauern.

„Wir gehen aber schon davon aus, dass der Fall in Österreich verhandelt wird“, so Feiler.