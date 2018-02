Ware doppelt bezahlt: Späte Rückbuchung

Bestellte Ware irrtümlich doppelt erhalten hatte eine Niederösterreicherin. Sie retournierte also eines der beiden Pakete wieder an das Versandhaus, bezahlte versehentlich aber beide. Mit der Rücküberweisung des zu viel gezahlten Betrags ließ sich das Unternehmen allerdings Zeit – sechs Wochen, dann war es Karin S. zu viel, und sie wandte sich verärgert an die Ombudsfrau.