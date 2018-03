Gardasee im Frühjahr: Sehnsucht nach dem Süden

RUND 30 MINUTEN dauert die Überfahrt von Salò, der größten Stadt am Westufer, zu einer Perle mitten im Gardasee – „Isola del Garda“ wirkt geheimnisvoll märchenhaft. Die Insel gehört der Familie Cavazza, die mit herzlicher Gastfreundschaft Besucher empfängt und authentische Einblicke in ihr Inselparadies gewährt. Bei einem Rundgang im Frühling betört in der gepflegten Gartenanlage um die im neogotisch-venezianischem Stil erbaute Villa der Duft zahlloser Blüten. „Isola del Garda“ gibt es auch in Form exquisiter Essenzen zum Mitnehmen. Kreiert vom italienischen Parfumhaus „Terre del Garda“, inspiriert vom Gardasee und der Geschichte der Region.