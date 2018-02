In diesen Fällen sagen wir Danke!

Telefonkosten durch Probleme bei Flug-Umbuchung

Aufgrund eines Todesfalles mussten Thomas W. und seine Familie aus Niederösterreich ihre New-York-Reise vorzeitig abbrechen. Herr W. rief bei der Fluglinie an. Zuerst musste er lange in der Warteschleife verweilen, dann gab es unterschiedliche Angaben bezüglich der Umbuchungsgebühren. „Nach vielen Telefonaten konnten wir endlich zurückfliegen. Zu all unserem Kummer haben wir jetzt eine enorm hohe Telefonrechnung erhalten“, teilte der Leser mit. Auf Anfrage entschuldigte sich Lufthansa für die Verzögerungen und beteiligte sich an den Telefongebühren. Außerdem bekommt Herr W. Prämienmeilen gutgeschrieben.