St. Moritz: Höchstes Niveau & Luxus an jeder Ecke

Luxus an jeder Ecke

Die hervorragenden Skibedingungen hier verstehen sich für die meisten Stammgäste allerdings eher als Beiwerk, St. Moritz ist Luxus an jeder Ecke. Im Spezialitätengeschäft Glattfelder wird Champagner und Kaviar verkostet, hauchdünn geschnittenes Bündner Trockenfleisch vom Steinbock gibt es anschließend in der Design Metzgerei Hatecke nur wenige Schritte weiter. Selbst auf den Pisten verfolgt einen – zugegebenermaßen teure – Spitzengastronomie auf Schritt und Tritt. Im Bergrestaurant el paradiso etwa mit seinen 13 Gault-Millau-Punkten diniert man auf knapp 2200 Meter Höhe in Skianzug und Skischuhen statt in feiner Abendgarderobe. Hummerravioli mit Kaviar werden um umgerechnet rund 65 Euro die Portion serviert, Spareribs mit einer Beilage gibt es um rund 35 Euro. „Normale“ Selbstbedienungshütten gibt es allerdings auch, wie etwa das Restaurant Trutz. Spaghetti Bolognese bekommt man hier um vergleichsweise günstige 18,50 Franken, also rund 16 Euro.