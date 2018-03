Diese Schuhe machen Lust auf Frühling

Metallische Effekte

Mit diesen Schuhen möchte man direkt den nächsten Dancefloor erobern. Metallische Optiken in allen Facetten stellen Schuhe und Taschen in den Mittelpunkt und sorgen für echte Glanzlichter. Wichtig beim Kombinieren: Bei einer Schattierung bleiben und nicht zu viele Teile wählen, sonst sieht man schnell wie ein Weihnachtsbaum aus den 70er-Jahren aus. Was die Kombinations-Farben betrifft, darf man ruhig auch zu kräftigeren Tönen greifen. Aber auch hier gilt: Nicht zu bunt werden, denn nur so wird es stimmig und der Hauptfokus bleibt auf den Accessoires mit Schimmer.