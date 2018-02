Fahnder klären 39 Einbrüche

Die Beutezüge der Bande erstreckten sich vom Weinviertel in Niederösterreich über Wien-Simmering bis in die Bezirke Bruck an der Leitha und Neusiedl am See. Als Streifenpolizisten auf einem Parkplatz in Kittsee einen Mann beim Fahrraddiebstahl beobachtet hatten, nahmen sie nicht nur den 40-Jährigen fest. Auch zwei Komplizen (27 und 43), die das Diebsgut in einen Pkw verladen wollten, wurden gefasst. „Gegen den Jüngeren, der sich mit einem gestohlenen Dokument ausgewiesen hatte, bestand in der Slowakei ein Haftbefehl. Wegen Eigentumsdelikte wurde der Ältere gesucht“, erklärt ein Ermittler.