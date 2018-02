In Trafik 15.000 Euro abgezweigt

Aufklären konnte die Polizei jetzt einen Betrugsfall in einer Trafik in Eben. Eine Angestellte (26) hatte knapp ein Jahr lang, von Jänner 2017 bis Mitte Jänner 2018, immer wieder Tabakwaren, Zigaretten und Zigarren als Rückgabe in der Kassa verbucht. Das entsprechende Geld steckte sie in die eigene Tasche. Bei einer Inventur fiel dann auf, dass es Unstimmigkeiten gibt. Der Trafikbesitzer alarmierte die Polizei. Diese kam der Angestellten auf die Schliche. Die Frau gab an, finanzielle Probleme zu haben. Sie machte den Schaden wieder gut, wurde aber natürlich trotzdem angezeigt.