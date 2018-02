Posthume Ehrung für „Held von Florida“

Wang hatte bereits am Ausbildungsprogramm für Reserveoffiziere der US-Armee teilgenommen. Seine Mitschüler an der Marjory Stoneman Douglas High School berichteten Medien, dass er eine Tür aufgehalten habe, um anderen die Flucht vor dem 19-jährigen Schützen Nikolas Cruz zu ermöglichen. Bei dem Angriff am Mittwoch vergangener Woche starben 17 Menschen.