Zahlreiche Stau-Hotspots am Wochenende erwartet

Am Wochenende erwarten die Autofahrerklubs zahlreiche Staus. In der Steiermark und in Oberösterreich enden die Semesterferien, umgekehrt beginnen in den Niederlanden sowie in der Slowakei und Tschechien die Ferien. Damit ist ein ziemlicher Andrang in die heimischen Skigebiete bzw. aus diesen garantiert. Durch Wochenend- und Tagesausflügler wird die Situation weiter verschärft.