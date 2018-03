Edelstoff öffnet zum 15. Mal seine Pforten

Weg von der Massenware: Am Designmarkt finden sich qualitativ hochwertige, handgemachte oder in Kleinserien angefertigte Kreationen. Nationale und internationale Designer bieten individuelle Produkte in den Kategorien Mode, Schmuck & Accessoires, Kosmetik, Produktdesign, Kunst und mehr an. Die bunte Mischung der Produkte lässt das Herz von Design-Liebhabern höher schlagen. Jeder Designmarkt bietet Neues zu entdecken, denn jedes Mal sind rund 50 Aussteller neu – also zum ersten Mal – dabei.