17-Jährige stirbt nach Elektroschock aus Kopfhörer

Wie genau es zu dem tragischen Zwischenfall kam, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Verwandte der jungen Frau gaben zwar übereinstimmend an, dass ein Stromschlag ihr das Leben nahm. Die genaue Todesursache und auch der Grund des Stromschlages werden allerdings noch untersucht. Eine Theorie: Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls soll es in der Region gewittert haben, der Elektroschock könnte also durch einen Blitz verursacht worden sein.