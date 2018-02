Sensation! USA gewinnt Gold im Damen-Langlauf

Über die Ski gefahren

Bei den Herren hatte ihr Semifinale gut begonnen, Tritscher/Baldauf hielten sich bei der 6 x 1,4-km-Schleife bis zur Hälfte in den Top 3. "Ja, wir sind ziemlich gut gestartet, es ist gleich vom Anfang an die Post abgegangen. Wir haben gewusst, man muss gleich von Anfang vorne mitmischen, wenn man eine Chance haben will", sagte Tritscher. Nach einem Missgeschick beim zweiten Wechsel, als Tritscher seinem Teamkollegen bei der Übergabe über die Ski fuhr und Baldauf hinfiel, entstand in der dritten Runde eine kleine Lücke." Am Ende fiel das Duo noch auf den 8. Vorlauf-Rang zurück.