Einbürgerungen 2017 um 7,5 Prozent angestiegen

26,7 Prozent weniger Einbürgerungen in Oberösterreich

Geringere Zunahmen gegenüber dem Vorjahr wurden in Salzburg (plus 3,8 Prozent auf 495) und in der Steiermark (plus ein Prozent auf 823) verzeichnet. In den anderen Bundesländern gab es 2017 weniger Einbürgerungen als im Jahr zuvor: in Oberösterreich minus 26,7 Prozent auf 1113, in Vorarlberg minus 9,3 Prozent auf 410 und Tirol minus 9,2 Prozent auf 521.