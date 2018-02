Die Vonn-Show: Bronze, Jubel, Tränen und ein Strip

So sehr hatte sich Lindsey Gold in der Abfahrt, dem höchst wahrscheinlich letzten Olympia-Rennen ihres Lebens, zum Abschied aus Pyeongchang gewünscht. "Ich weiß, dass jeder viel von mir erwartet - ich selbst auch", hatte sie am Tag vor dem Rennen getwittert. Platz eins und damit ihr zweites Abfahrtsgold nach Vancouver 2010 hätte ihre so herausragende Karriere krönen sollen. Es kam anders. Am Ende musste sich Lindsey mit Bronze begnügen. Und man könnte den Eindruck gewinnen, Lindsey Vonn weiß im allgemeinen Gefühlschaos selbst nicht so recht, wo sie die Medaille einordnen sollen.