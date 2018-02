„Bin bei der Geburt meiner Tochter fast gestorben“

Lebensrettende OP-s

Dabei fanden die Ärzte "ein großes Blutgerinnsel in meiner Bauchhöhle", führte Williams aus: "Und dann musste ich für einen weiteren Eingriff zurück in den OP, der verhinderte, dass das Gerinnsel in meine Lunge gelangt. Als ich endlich nach Hause zu meiner Familie durfte, musste ich die ersten sechs Wochen als Mutter im Bett verbringen."