„Burnout Paradise“ kommt als 4K-Version zurück

EA bringt das 2008 für PS3 und Xbox 360 erschienene Arcade-Rennspiel "Burnout Paradise" als Remastered-Version zurück. Die Neuauflage enthält alle DLC-Zusatzinhalte des Originals, überdies haben die Entwickler die Grafik auf den aktuellen Stand gebracht: Auf der PS4 Pro und der Xbox One X läuft der Titel in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Die Version für PS4 und Xbox One soll bereits am 16. März erscheinen, eine PC-Version will EA später nachreichen.