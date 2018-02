Polizei zog Radarblocker ein

Mit einem schwarzen Mercedes 320 CDI war ein Ungar aus Györ auf der A 4 nach Wien unterwegs. In Nickelsdorf war für den Lenker vorerst Endstation. Bei der Kontrolle hatten Beamte an der vorderen Stoßstange seines mehr als 200 PS starken Pkw und nahe dem Kennzeichen auf dem Kofferraumdeckel in Österreich verbotene Radarblocker entdeckt. Der 38-Jährige am Steuer reagierte verdutzt. Das illegale Equipment wurde eingezogen. Oszkar H. fasste eine Anzeige aus, an Ort und Stelle musste er 1000 Euro hinterlegen.