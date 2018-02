Die FPÖ & ihre undankbare Rolle als Juniorpartner

Ein Blick in die (eigene) Geschichte lohnt sich

Auch bei unseren deutschen Nachbarn steht der kleinere Koalitionspartner nach vier Jahren "GroKo" mit dem Rücken zur Wand. Die SPD sieht sich vor einer Zerreißprobe, die Spaltung droht. Ein Blick in die Geschichte bestätigt auch in Österreich, dass die Rolle des Juniorpartners für die FPÖ keine segensreiche war. Die erste blaue Regierungsbeteiligung mit Norbert Steger führte nach dessen Ablöse als Bundesparteiobmann durch Jörg Haider zum Rausschmiss aus der rot geführten Regierung, das zweite Experiment mündete in einer Parteispaltung und einem nachfolgenden Wahldesaster.