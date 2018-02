Reptilien gingen elend zu Grunde: Gerichtsprozess

"Es tut mir eh leid"

Als er keine Miete mehr zahlte, ließ der Vermieter das Schloss auswechseln: "Ich kam nicht mehr in das Haus." Zumindest von August bis November 2017 waren die Reptilien allein dort, sie verhungerten beziehungsweise starben an Unterkühlung. Davon verständigt hatte er keinen – aber er beschwert sich: "Ich hab meine ganzen Sachen dort nicht rausgekriegt!" – "Ja, aber die Tiere sind qualvoll verendet", kontert Frau Rat. "Das tut mir eh leid", sagt er und nimmt die 10 Monate bedingt an. Reptilien hat er nun keine mehr. Aber eine Katze, die "gut im Futter" stehe.