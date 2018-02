EL: Salzburg-Gegner kommt mit letztem Aufgebot

Abwehrchef Martinez verließ um 32 Millionen Euro San Sebastian in der Winterpause, wechselte zum Erzrivalen Athletic Bilbao, Mexikos Teamspieler Vela um sechs Millionen Euro nach Los Angeles. Was Real Sociedad aber viel mehr traf: Der Ausfall von Willian José. Der Torjäger ist das Um und Auf im Spiel der Basken. Mit einem Mittelfußknochenbruch versäumt der Brasilianer auch das morgige Duell mit Salzburg. Aber nicht nur er: Kapitän Xabi Prieto verletzte sich am vergangenen Sonntag gegen Levante. Und Innenverteidiger Moreno – er kam erst Ende Jänner als Martínez-Nachfolger – musste Montag das Training angeschlagen abbrechen, fehlt fix