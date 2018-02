Emily Ratajkowski: Splitternackt und supersexy!

Dabei sind die Anhänger der 26-Jährigen ja einiges an nackter Haut gewöhnt. Denn nicht nur in Magazinen, sondern auch in den sozialen Medien zeigt sich Ratajkowski gern, wie Gott sie schuf. Probleme habe sie damit keine, verrät die Model-Beauty im Interview mit der "Vanity Fair". "Was auf Instagram zu sehen ist, ist mein Leben, das ich in verschiedenen Momenten festgehalten habe." Preisgeben würde sie auf Instagram und Co. aber dennoch nicht alles aus ihrem Leben, erklärt sie weiter: "Irgendwann wurde mir klar, dass soziale Netzwerke ein Werkzeug sind, mit dem ich arbeiten kann. Mittlerweile habe ich es drauf, es zu regeln, was man wann von mir sehen soll."