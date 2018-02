Aktion scharf in China gegen Beerdigungs-Stripper

Andere Länder, andere Sitten: So ist es in bestimmten Regionen in China durchaus angebracht, Stripper für Beerdigungen zu engagieren. Die exotischen Tänzerinnen sollen mehr Trauernde zum letzten Geleit des Verstorbenen locken und außerdem den Reichtum der Familie zeigen. Den Behörden ist diese anrüchige Tradition jedoch ein Dorn im Auge: Die "soziale Moral" würde dadurch verdorben. Die Regierung will nun verstärkt gegen solche Showeinlagen vorgehen.