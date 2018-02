Burschenschaft bestreitet Besitz, droht mit Klage

Judenhass und "Deutsches Reich"

Nach der Aufregung um antisemtische Texte in einem Liederbuch der Schülerverbindung Germania zu Wiener Neustadt, der auch der frühere niederösterreichische Spitzenkandidat der FPÖ, Udo Landbauer, angehörte, hatte der "Falter" am Montag über ein weiteres Gesangsbuch berichtet. Auch darin findet sich die Liedzeile "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'", die auf den Massenmord an den Juden in der NS-Zeit Bezug nimmt.